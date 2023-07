Federico Fashion Style è tornato a parlare della sua complicata situazione con la ex compagna. Il famoso parrucchiere si è lasciato andare ad un nuovo sfogo.

Federico Fashion Style, le nuove rivelazioni sulla sua situazione

Dopo i tanti sfoghi social degli ultimi tempi, Federico Fashion Style è tornato a parlare della sua situazione complicata con la ex compagna. Un giudice ha deciso che Letizia Porcu e la piccola Sophie Maelle, di soli 6 anni, potranno andare a vivere nella casa del parrucchiere delle star, che dovrà trovare una nuova sistemazione. Sulle pagine di Nuovo, l’hairstylist ha spiegato di non aver preso bene questa decisione. “Devo abbandonare la mia casa. Me l’avevano regalata i miei genitori, dopo averla costruita con tanti sacrifici, quando ho compiuto 18 anni. Il giudice l’ha affidata a mia figlia, ma lei e sua madre non ci andranno mai. È solo una ripicca della mia ex, che si è vista negare l’assegno di mantenimento di 10 mila euro mensili. Che cosa mi ha fatto più male? Il fatto che la mia ex sostenga che sarebbe stata nostra figlia a chiedere la casa. Ma come può una bambina di 6 anni avanzare una simile richiesta? Se a mia figlia servisse davvero casa mia, io andrei anche a vivere in auto! Adesso mi sono vicino migliaia di padri separati che si trovano nella mia stessa situazione e che mi hanno scritto per esprimermi solidarietà. Non tutti hanno le mie possibilità economiche e possono permettersi di trovare una nuova dimora” ha dichiarato Federico Fashion Style.

Federico Fashion Style, lo sfogo: “Sono distrutto”

“Ciao a tutti, devo ammettere che oggi non sto bene. Dico questo perché dovrò abbandonare casa mia. Ho deciso di condividere con tutti voi questo momento così duro e non mi vergogno. Qui sono cresciuto e ho mille ricordi. I miei hanno fatto molti sacrifici per questa casa e anche io, che poi l’ho arredata come volevo. Tanto sudore, ho lavorato duramente, mentre i miei compagni andavano in discoteca. Tra poco saranno ricordi per colpa di persone cattive che vogliono distruggere tutto. Godono nel vedermi così e io sono distrutto. Parlo a nome mio e dei tanti padri a cui stanno succedendo cose simili” ha dichiarato Federico Fashion Style in una serie di storie su Instagram.