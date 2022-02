Federico Fashion Style: perché non sposa la fidanzata Letizia

Federico Fashion Style ha confessato perché non sposerà la fidanzata Letizia Porcu.

Federico Fashion Style ha svelato per la prima volta perché non avrebbe ancora sposato Letizia, sua storica fidanzata e madre di sua figlia, Sophie Maelle.

Federico Fashion Style: perché non si sposa

Federico Fashion Style ha trovato la serenità accanto a Letizia Porcu con cui ha realizzato il sogno di diventare genitore: i due hanno infatti una figlia, la piccola Sophie Maelle.

Per la prima volta il famoso hair stylist dei vip ha svelato i motivi per cui non avrebbe ancora sposato la donna della sua vita nonostante i due vadano d’amore e d’accordo: “Il matrimonio è fuori moda. Oggi quelli che si sposano si lasciano dopo pochi anni. Letizia ha sempre lavorato al mio fianco, lasciandomi libero di inseguire i miei sogni: è il perno della mia famiglia. Le devo tanto”, ha confessato Federico Lauri.

La figlia

In passato Federico Fashion Style ha confessato le numerose difficoltà da lui vissute nel tentativo di avere la figlia, Sophie Maelle. “Non è stato facile. Siamo andati avanti e poi nel 2017 è arrivata. Mia figlia Sophie mi ha cambiato la vita letteralmente e così ho voluto condividere le difficoltà che io e mia moglie abbiamo attraversato per averla”, ha confessato, e ancora: “Mai perdere la speranza. Siamo nel 2021, ci sono tante terapie per avere un figlio.

Bisogna avere tanta forza e affrontare, in due, qualsiasi difficoltà”.

Federico Lauri e la presunta omosessualità

Spesso Federico Lauri si è trovato a dover rispondere a critiche e insulti e, soprattutto, alle numerose ipotesi riguardanti la sua presunta omosessualità. Sulla questione lui stesso ha precisato: “Le persone devono per forza etichettarti e per la gente indossare paillettes equivale ad un orientamento sessuale. Mi sono rassegnato perché ho capito che la gente non la puoi cambiare.

Io però vado avanti per la mia strada: se una cosa mi dà sicurezza, fosse anche un abito, non mi ferma nessuno”, ha dichiarato.