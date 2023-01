Federico Fashion Style pizzicato mentre acquista capi "fasulli": il video

Federico Fashion Style sta vivendo un momento personale molto delicato, che lo vede impegnato a mettere fine alla lunga relazione con la madre di sua figlia.

Nel frattempo, il parrucchiere dei Vip è stato beccato in Turchia mentre acquista capi “fasulli”.

Federico Fashion Style acquista capi “fasulli”

Mentre la sua vita sentimentale va a rotoli, sul piano professionale Federico Fashion Style è più che soddisfatto. Negli ultimi giorni si è recato a Istanbul per acquistare “capelli vergini” da utilizzare con le clienti nei suoi cinque saloni sparsi per l’Italia. Proprio durante il suo soggiorno in Turchia, il parrucchiere dei Vip è stato pizzicato mentre compra capi “fasulli“.

Il video della fan non lascia spazio a dubbi

Una fan ha condiviso un video su TikTok che è diventato immediatamente virale. Nel filmato in questione, si vede Federico Fashion Style intento a fare acquisti nel Gran Bazar di Istanbul. L’utente ha dichiarato:

“Guardate chi abbiamo incontrato a Istanbul nel Gran Bazar, Federico, che compra fasullo! Eccolo guardate è proprio lui”.

Cosa ha acquistato Federico Fashion Style?

Senza ombra di dubbio, il protagonista del video condiviso su TikTok è Federico Fashion Style. Nel filmato, però, non si vede bene cosa ha acquistato il parrucchiere. Considerando che il Gran Bazar di Instanbul è pieno zeppo di merce contraffatta, l’utente ha ipotizzato che anche Lauri abbia ceduto alla tentazione di comprare merce fake.