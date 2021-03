Federico Fashion Style ha rivelato di esser stato contattato dalle forze dell'ordine per via dei danni subiti alla sua auto.

Federico Fashion Style, in tour in Sardegna, ha rivelato che sarebbe stato contattato dalle forze dell’ordine che gli avrebbero offerto il loro aiuto dopo i danni subiti alla sua auto.

Federico Fashion Style: la polizia

Federico Fashion Style è in tour in Sardegna per motivi di lavoro e nei giorni scorsi è stato vittima di un atto vandalico ai danni della sua auto.

L’hair stylist aveva denunciato la vicenda sfogandosi via social per quanto accaduto, e a quanto pare le forze dell’ordine gli avrebbero offerto il loro aiuto contattandolo telefonicamente: “Oggi sono stato contattato da loro per tutelare me e la macchina. Dopo tutto quello che è successo mi hanno dato la possibilità di parcheggiare qui, così possono controllare meglio”, ha raccontato lui stesso tramite stories Instagram.

Sui social Federico Fashion Style, all’anagrafe Federico Lauri, aveva mostrato i danni all’auto e si era sfogato per la vicenda.

Già nei mesi scorsi, a Roma, era stato vittima di un episodio simile. Il tour in sardegna dell’hair stylist dei vip ha generato un vero e proprio putiferio sui social, dove in tanti lo hanno accusato di non avere rispetto o sensibilità per le norme in vigore a causa dell’emergenza Coronavirus. Lui stesso ha replicato affermando che prima di recarsi sull’isola per il tour – organizzato da tempo – si sarebbero sottoposto ai dovuti controlli previsti in questi casi.