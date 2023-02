Federico Fashion Style replica ai commenti sul suo coming out: l'ira via social

Federico Fashion Style ha replicato agli insulti e alle polemiche in merito al suo coming out in tv.

Federico Fashion Style ha replicato ai commenti ricevuti via social in merito al suo coming out a Verissimo.

Federico Fashion Style: le polemiche sul coming out

Nei giorni scorsi Federico Fashion Style è stato ospite a Verissimo, dove ha finalmente confermato la sua omosessualità (già sulla bocca di tutti da tempo). In queste ore in tantissimi via social si sono scagliati contro l’hair stylist, accusandolo di aver fatto coming out in tv per ricevere denaro e visibilità. A questo genere di accuse lo stesso Lauri ha replicato affermando: “Ho letto di tutto, anche che ho fatto l’ospitata per chissà quale valanga di denaro.

Questo non è vero, così come non è la verità che ho deciso di parlare del mio coming out per visibilità. Anche perché se fosse stato così lo avrei fatto prima. Se ho deciso di aprirmi è perché in un certo senso ho dovuto farlo. Sono stato costretto perché qualcuno ha fatto uscire cose mie private. Quindi sono dovuto intervenite direttamente“.

Lo scorso ottobre l’hair stylist dei vip si è separato dalla sua storica compagna e madre di sua figlia, Letizia Porcu, che oggi sembra aver ritrovato la serenità accanto al dj Vincent Arena.

In tanti via social si chiedono come siano andate veramente le cose tra i due visto che, nonostante le accuse a lei rivolte da Federico Fashion Style, Letizia Porcu non ha mai replicato fornendo la sua versione. I due hanno una figlia, Sophie Maelle, rimasta a vivere insieme alla madre.