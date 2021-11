Federico Fashion Style replica sul suo orientamento: “Sono etero!”

Federico Fashion Style ha replicato alle critiche ricevute per il suo look e ha precisato di essere etero.

Federico Fashion Style, al secolo Federico Lauri, ha parlato di sé e della sua famiglia a Oggi è un altro giorno, il programma tv condotto da Serena Bortone, e ha messo in chiaro il suo orientamento.

Federico Fashion Style: l’orientamento

Spesso Federico Fashion Style è stato oggetto di voci riguardanti la sua presunta omosessualità ma l’hair stylist dei vip ha sempre smentito le voci in circolazione. Del resto Lauri è legato sentimentalmente a Letizia Porcu, madre di sua figlia Sophie Maelle (nata per mezzo della fecondazione assistita). Nel salotto tv di Oggi è un altro giorno il concorrente di Ballando con le Stelle è stato intervistato insieme ad alcuni membri della sua famiglia e in merito al suo orientamento ha dichiarato: “Ma io sono etero, non ho nulla da nascondere.

Ho avuto una figlia con la fecondazione assistita, ma solo perché ho avuto dei problemi miei”. Lui e Letizia Porcu stanno insieme dal 2006 e si sono fidanzati ufficialmente nel 2013. Nel 2017 i due hanno avuto insieme la loro prima figlia.

Federico Fashion Style: i genitori

Nel salotto tv di Oggi è un altro giorno, i genitori di Federico Fashion Style hanno tessuto le sue lodi e hanno affermato che fin da piccolo avrebbe mostrato un certo estro nel vestire: “Però non mi è mai fregato nulla.

Per me è normalità vestirmi così. Quando vengo giudicato dai giudici di Ballando con le Stelle per il mio essere, non lo accetto”, ha chiosato l’hair stylist. “All’asilo amava abbellire le altre bambine. Purtroppo, a Ballando è stato abbastanza attaccato dalla giuria e ha creato una barriera che sta pian pianino disciogliendo”, ha dichiarato invece il padre dell’hair stylist.

Federico Fashion Style: il look eccentrico

Federico Fashion Style ama vestire con abiti eccentrici e ricoperti di pailettes e, a proposito del suo look, ha affermato che il suo motto sarebbe: “Quando passi ti devono guardare”.

L’hair stylist non ha mai avuto problemi a mostrarsi per come è e più volte, attraverso i social, ha replicato contro coloro che lo hanno criticato per via del suo look. Dal 2019 l’hair stylist è al timone del programma Il salone delle meraviglie, dove dispensa i suoi consigli di bellezza alle clienti dei suoi prestigiosi saloni.