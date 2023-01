Federico Fashion Style, dopo la rottura da Letizia Porcu, ha deciso di fare un po’ di chiarezza sulla sua situazione sentimentale.

Il parrucchiere dei Vip ha svelato se è single e ha fatto il nome della persona che ama davvero.

Federico Fashion Style: la vita sentimentale

Da settimane, ormai, non si fa altro che parlare della vita sentimentale di Federico Fashion Style. Dopo tanti anni e una figlia insieme, la storia d’amore tra il parrucchiere dei Vip e Letizia Porcu è giunta al capolinea. I due hanno lavato i panni sporchi sui social, lanciandosi frecciatine al vetriolo.

Federico, nelle ultime ore, ha voluto fare un po’ di chiarezza. Via Instagram, ha dichiarato:

“Se sono single? Ovviamente lo sarò per sempre. L’amore per me non esiste, o almeno in questo momento storico”.

Chi ama davvero Federico Fashion Style?

Al momento, quindi, Federico Fashion Style è single. Nel suo cuore, però, c’è una persona importante, che non uscirà mai dalla sua vita.

Ha ammesso:

“Chi amo davvero? L’unico amore della mia vita che sarà per sempre è per mia figlia”.

Come ha reagito davanti al nuovo fidanzato di Letizia? E’ geloso? Il parrucchiere dei Vip ha dichiarato:

“Ho imparato che i proverbi non sbagliano mai. Quando si chiude una porta si apre sempre un portone. Ragazzi ma non è morto mica nessuno. Ho solo chiuso una storia, che già era chiusa, solo che continuava per il bene di mia figlia (da parte mia). Dall’altra probabilmente… Non esiste musica più giusta. […] Se sto rosicando? Di chi? Hahahahhaha assolutamente il nulla per me!”.

Federico Fashion Style è gay?

Da quando Federico ha fatto il suo ingresso nel mondo dello spettacolo, il suo orientamento sessuale è sempre stato un argomento parecchio dibattuto. In merito, ha dichiarato: