Federico Fashion Style sui suoi nuovi flirt: "Magari con una donna"

Federico Fashion Styule ha ratto il silenzio sulle sue nuove frequentazioni dopo aver definitivamente archiviato la fine della sua unione con Letizia Porcu e dopo aver fatto coming out.

Federico Fashion Style: le nuove frequentazioni

Un anno fa Federico Fashion Style ha fatto coming out in tv e oggi, in un’intervista al Corriere della Sera, ha svelato qualche retroscena in merito alla sua vita privata e alle sue nuove frequentazioni.

“Per me non era facile, dovevo fare i conti con il giudizio, mia figlia, il lavoro. Ma per 17 anni siamo stati una coppia vera. Stavo bene con Letizia e, quando la nostra storia è finita, ho voluto parlarne io pubblicamente. Ho detto che non c’è differenza tra l’amare un uomo, una donna o una pianta. E il giorno dopo il fioraio mi ha recapitato un salice piangente. Sul bigliettino c’era scritto: ‘vorrei essere io la tua pianta’.Se ho una nuova storia? In questo momento solo frequentazioni. Voglio essere libero senza precludermi nulla. Chissà, magari mi innamorerò di una donna”, ha svelato l’hair stylist dei vip che, un anno fa, sembrava invece avesse al suo fianco un misterioso partner. In tanti si chiedono se sulla questione emergeranno ulteriori dettagli e se Federico Fashion Style si deciderà a svelare ulteriori dettagli sulla sua vita privata.