Federico Fashion Style sul coming out: "Costretto a farlo pubblicamente"

In queste ultime ore non si parla d’altro: l’hair stylist Federico Lauri alias Federico Fashion Style ha scelto di confessare davanti alle telecamere di Verissimo di essere omosessuale, una scelta che ha fatto discutere parecchio e che è stata seguita dal “botta e risposta” a distanza con la ex compagna Letizia dalla quale ha avuto la figlia Sophie Maelle.

L’hair stylist nel corso della lunga chiacchierata con Silvia ha spiegato quanto sia stato liberatorio fare coming out. Su Instagram però ha deciso ancora una volta di sfogarsi e raccontare il retroscena dietro a questa decisione.

Federico Fashion Style: “Costretto a fare coming out”

Federico Lauri ha spiegato in particolare che alla base di tutto c’era la necessità proteggere la figlia. Ciò lo ha portato a prendersi del tempo prima di prendere la fatidica decisione: “Molti di voi hanno capito che io mi sono preso del tempo, perché volevo rispettare le persone intorno a me, in primis mia figlia.

Io ne avevo parlato con la mia ex compagna e con la mia famiglia e con la mia coscienza stavo apposto, non ho fatto nulla di male”.

“Dichiarazioni molto riservate sono state rivelate da terze persone”

Infine Federico Fashion Style ha dichiarato: “Mi sono trovato nella condizione di doverlo dire pubblicamente perchè terze persone hanno rivelato, senza il mio consenso, delle dichiarazioni molte riservate.

Tengo a sottolineare che queste persone stavano con me, mi conoscevano. Ma la vita va avanti. Nulla da dire a parassiti inutili che continuano a parlare di me in maniera stupida”.

Non ultimo ha risposto a quanti sostengono che abbia fatto coming out per soldi: “A chi mi accusa di essere andato in televisione per soldi tengo a precisare che non è assolutamente vero, anzi”.