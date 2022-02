Federico Fashion Style: vedrete look pazzeschi e saloni glamour

Roma, 4 feb. (askanews) – Dopo aver partecipato a “Ballando con le stelle”, il celebre hair stylist della tv, Federico Fashion Style, riprende in mano spazzole, lacca e forbici e torna con la quinta stagione de “Il salone delle meraviglie”, programma prodotto da Pesci Combattenti per Discovery Italia, su Real Time dall’8 febbraio (alle 22.40).

Molte le novità, dal trasferimento del suo storico salone di Anzio, all’inaugurazione di uno nuovo a Napoli.

“La novità è l’apertura del nuovo salone di Anzio, bellissimo, super luxury, grande e fronte mare dove si respira un aria di rinascita, perché ho chiuso il vecchio salone pieno di ricordi, ma nella vita si va avanti, si apre una nuova pagina.

“Il nuovo salone di Napoli è meraviglioso, glamour, tutto rosa come un confettino, potete immaginare le clienti che lo frequentano, molto colorate, esuberanti e i cambi look saranno adeguati alla loro personalità”.

E in quanto a stili e acconciature, dice: “Tanti cambi look davvero pazzeschi, nuove tecniche di schiariture, perché io amo stravolgere il pubblico che mi guarda e le mie clienti, perché le cose particolari le sanno fare in pochi”.

Da Sanremo, arrivano anche consigli per brillare sul palco.

“Io sono così, per me la normalità è essere fashion e per Sanremo ognuno deve seguire il suo istinto, io consiglio l’eleganza, il lusso, il luxury, ma senza eccedere troppo, sennò si diventa too much”.