Federico Lauri su Selvaggia Lucarelli: “Se vuole venire a letto con me sono pronto”

Federico Lauri sarebbe pronto ad andare a letto con Selvaggia Lucarelli: lo ha ammesso a Domenica In.

Le recenti dichiarazioni di Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, a Ballando con le stelle, hanno fatto molto discutere. Lo scorso 27 novembre, il celebre parrucchiere, in gara al talent show di Rai1, ha dichiarato nel corso della clip di presentazione della samba che ha proposto sulla pista assieme ad Anastasia Kuzmina: “La telecamera mi eccita, come io eccito Selvaggia Lucarelli.

Lei non mi fa domande strane perché in realtà vuole venire a letto con me”.

Federico Lauri: la risposta di Selvaggia Lucarelli

Dopo che Federico Lauri è tornato in studio, Selvaggia Lucarelli ha risposto alla provocazione del concorrente con tali parole: “Senza nemmeno sentirci al telefono, stasera abbiamo messo entrambi le piume, il destino ci sta suggerendo qualcosa. Ho sentito che Federico vuole unirsi carnalmente con me, per me va bene”.

Federico Lauri a Domenica In

In data 28 novembre, Federico Lauri è stato ospite di Mara Venier a Domenica In. L’hair stylist è tornato sull’argomento: “Vogliono sapere sempre la stessa cosa, ma non mi fanno la domanda diretta. Io ho lanciato una provocazione a Selvaggia ed è vero, se vuole venire a letto con me, io sono pronto e la aspetto”.

Federico Lauri su Selvaggia: “Mi dovrà far fare l’uovo sbattuto”

Chiudendo l’argomento “piccante” su Selvaggia Lucarelli, Federico Lauri ha affermato scherzosamente: “Mi dovrà far fare l’uovo sbattuto, la cosa è impegnativa”.

C’è da dire che Mara Venier è rimasta molto divertita dalle dichiarazioni del 32enne.