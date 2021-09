Federico Lugato scomparso, parla la moglie: “È vivo, aiutatemi a trovarlo”

Elena Panciera, moglie di Federico Lugato, 39enne scomparso da sei giorni, è convinta che sia vivo e spera di trovarlo al più presto.

Federico Lugato scomparso, la moglie: “Lo troveremo”

Elena Panciera, moglie di Federico Lugato, è motlo stanca e provata. Da una settimana partecipa alle ricerche di suo marito, veneziano di 39 anni, residente a Milano, scomparso nel nulla. “Io non voglio neppure pensare al peggio. Devo credere che lui sia ferito e che ci stia aspettando: lo troveremo” ha dichiarato la donna al Corriere della Sera. L’uomo è partito giovedì 26 agosto da Pralongo di Forno di Zoldo, in provincia di Belluno, per una passeggiata alla baita bivacco Angelini.

Non è un percorso complicato, si tratta di una decina di chilometri di sentiero, che l’escursionista aveva già fatto in passato. “Da allora è scomparso. Non è da lui: mio marito è una persona prudente, non lascerebbe mai il sentiero. Dev’essergli accaduto qualcosa di strano, che al momento nessuno sa spiegare” ha dichiarato la donna.

Su Facebook sono stati fatti tanti appelli per ritrovare Federico, anche da parte di personaggi noti, come Mauro Corona.

Le ricerche continuano ed è diventata una lotta contro il tempo. Soccorso alpino, vigili del fuoco, unità cinofile e decine di volontari arrivati da tutto il nord Italia lo stanno cercando. Stanno usando anche i droni, per osservare dall’alto ogni angolo della zona di Col Michiel, la Croda Daerta, i sentieri, come quello dei Cengioni e quello che dal Passo Duran porta a Forcella La Porta. Stanno anche perlustrando il torrente Malesia.

Per il momento non ci sono tracce dell’uomo.

Federico Lugato scomparso, la moglie: “Sono tutti straordinari”

“Sono tutti straordinari, è solo grazie a chi partecipa alle ricerche se trovo la forza di andare avanti. Non potevo neppure sognare un simile sostegno: ci sono albergatori che ospitano gratuitamente le persone che partecipano alle ricerche, e ristoratori che ci sfamano...” ha spiegato la moglie di Federico. La moglie ha aperto una raccolta fondi su Facebook per continuare a cercare suo marito. “Per ora non abbiamo avuto grosse spese ma non voglio approfittare troppo della generosità della gente della zona. Quei soldi ci serviranno per finanziare pasti e pernottamenti dei volontari, le consulenze informatiche, legali e tecniche che potrebbero aiutare a ricostruire gli spostamenti di Federico. I fondi in eccesso verranno donati al soccorso alpino” ha dichiarato Elena Panciera. Fino ad ora sono stati raccolti 15mila euro.

Federico Lugato scomparso, la moglie: una corsa contro il tempo

Le ricerche di Federico Lugato stanno diventando una vera e propria corsa contro il tempo. Ogni giorno che passa la speranza di ritrovarlo vivo si affievolisce, ma non quella della moglie, che è convinta di poterlo presto riabbracciare. Le perlustrazioni continueranno fino a domenica, come ha deciso l’Unità di ricerca durante un riunione. Se non dovessero esserci novità, nella giornata di sabato faranno un nuovo incontro per decidere se portare avanti le ricerche. “Lui è lì fuori da qualche parte e si chiede perché non siamo ancora venuti a salvarlo. Ci servono altri volontari, gente esperta di montagna, che sa come muoversi in queste situazioni. Dobbiamo trovare mio marito” ha dichiarato la moglie, che non ha nessuna intenzione di arrendersi.