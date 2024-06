Federico Marchetti alla Peggy Guggenheim: tra cultura e impresa

Venezia, 19 giu. (askanews) – Una serata riservata alle imprese che sostengono la Collezione Peggy Guggenheim di Venezia con un ospite d’onore: Federico Marchetti, il fondatore di Yoox che attualmente è il presidente della Task force sulla moda sostenibile di re Carlo III d’Inghilterra. Un’occasione per parlare di come l’arte e la cultura possono essere anche di stimolo all’impresa, ma pure del rapporto tra tecnologia e umanesimo, oltre che degli errori che fanno parte della vita di un imprenditore di successo.

“Questa serata per noi è molto importante – ha detto ad askanews Karole P.B. Vail, direttrice della Collezione Guggenheim – perché noi contiamo molto sull’aiuto e sul sostegno delle nostre socie corporate come il nostro Istitutional Patron, le Guggenheim Intrapresae che sono ormai da 32 anni con noi e anche le Officinae Guggenheim, e avere stasera un personaggio mitico come Federico Marchetti è veramente un grande onore, un grande piacere e lui un po’ come Peggy Guggenheim è stato molto avanti rispetto ai suoi tempi, è un uomo brillante, lungimirante, proprio come Peggy Guggenheim. E dunque averlo stasera con noi rappresenta proprio un momento eccezionale, perché credo che faccia capire che i musei e le istituzioni culturali, possono avere un dialogo davvero molto proficuo con tutto il mondo imprenditoriale”.

Marchetti, che ha recentemente pubblicato un libro sulla propria vita, ha parlato anche dell’importanza della sostenibilità e delle possibilità che le nuove tecnologie continuano a offrire a chi vuole innovare. Sempre tenendo presente che la cultura è alla base della formazione di chi fa impresa pure se in altri ambiti e in altri settori.