Federico Nicotera: il messaggio sui social dopo la scelta a Uomini e Donne

Dopo la scelta a Uomini e Donne Federico Nicotera e Carola si sono scambiati alcuni romantici messaggi via social.

Federico Nicotera: il messaggio dopo la scelta

A Uomini e Donne Federico Nicotera ha svelato di aver scelto Carola e, dopo averla baciata sotto una cascata di petali rossi, ha lasciato insieme a lei il programma di Maria De Filippi. In queste ore i due si sono scambiati alcuni romantici messaggi via social a riprova che il loro amore sarebbe autentico.“Sei tutto quello che ho sempre cercato”, ha scritto sui social Federico, mentre Carola gli ha dedicato un lungo messaggio in cui ha scritto:

“Mi hai sconvolto la vita, non pensavo nemmeno di potermi innamorare così tanto di una persona. Ti devo ringraziare e chiedere scusa per tutte le volte che mi sono allontanata e ti ho alzato un muro (…) Sei stato l’unico a credere in noi, anche quando non ci credevo io. E grazie per tutto l’amore che mi dai”.

In tanti sono curiosi di sapere se la coppia sia destinata a durare e soprattutto come affronteranno i due la distanza dovuta ai loro rispettivi luoghi di residenza. Al momento sulla questione non è dato sapere di più, ma Federico e Carola sembrano essere più felici che mai.