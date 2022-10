Federico Nicotera: la straordinaria somiglianza con Manila Nazzaro

Il nuovo tronista di Uomini e Donne, Federico Nicotera, è estremamente somigliante alla showgirl Manila Nazzaro.

A Uomini e Donne è approdato un nuovo tronista, Federico Nicotera, e in tanti hanno notato una straordinaria somiglianza tra lui e l’ex Miss Manila Nazzaro.

Federico Nicotera e Manila Nazzaro

A Uomini e Donne l’arrivo del tronista Federico Nicotera ha scatenato il popolo della rete che, a quanto pare, non ha potuto fare a meno di notare la straordinaria somiglianza tra lui e l’ex Miss Manila Nazzaro. Sui social stanno infatti girando alcuni video che mettono a confronto alcuni dettagli nel volto dei due personaggi tv, a partire dal colore degli occhi alla forma del naso.

Al momento i due, forse ignari della questione, non hanno rilasciato dichiarazioni e la vicenda sta facendo il giro dei social.

L’arrivo di Federico a Uomini e Donne

Federico Nicotera si è recato a Uomini e Donne nella speranza di riuscire a trovare il vero amore e, a tal proposito, lui stesso ha dichiarato: “Sono una persona esigente. Ho un lato del carattere che è un po’ fumantino, tendo a sbroccare.

Sono una persona di base buona, di cuore. Accanto a me voglio una donna forte, con la propria identità, che sappia cosa vuole nella vita, per lei devo rappresentare un valore aggiunto. Una donna che possa starmi vicino, che sia presente con me, ma che allo stesso tempo mi sfugga. Il mio sogno è quella di costruire una famiglia da giovane.”

In tanti si chiedono se il 25enne romano riuscirà a coronare il suo sogno all’interno del dating show e a trovare finalmente la persona giusta per lui.