Federico Nicotera su Carola Carpanelli: "Avevo quasi paura di dirlo"

A distanza di poco più di un mese dall’uscita da Uomini e Donne, la storia d’amore tra Federico Nicotera e Carola Carpinelli prosegue a gonfie vele. L’ex tronista, però, ha ammesso di aver avuto paura.

La storia d’amore tra Federico Nicotera e Carola Carpinelli, ad un mese dalla scelta a Uomini e Donne, prosegue a gonfie vele. I due sono andati a convivere subito dopo, una scelta che è arrivata spontanea. Hanno raccontato che stavano trovando un modo per accorciare le distanze tra Roma, città di lui, e Alessandria, residenza della ragazza. A questo punto, Carola ha proposto di andare a vivere insieme a Roma e hanno immediatamente trovato una casa perfetta per loro.

Mentre Carola ha ammesso di essere innamorata di Federico durante il percorso a Uomini e Donne, l’ex tronista ha preferito aspettare per pronunciare la formula magica. Nicotera ha raccontato:

“Io avevo quasi paura di dirlo, dicevo sempre ‘sono innamorato perso di te’, poi una sera mi è uscito in maniera naturale. Non riuscivo più a tenerlo per me”.