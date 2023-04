Federico non ce l'ha fatta e muore al Cannizzaro di Catania

Tragico epilogo di un incidente avvenuto in Sicilia quasi due settimane fa, Federico Lisitano non ce l’ha fatta e muore al Cannizzaro di Catania. Il 32enne di Messina era rimasto vittima di un incidente il 13 aprile sulla A18, all’altezza dell’area di servizio di Calatabiano. Purtroppo in queste ore la terribile notizia: l’uomo è deceduto oggi al Cannizzaro di Catania dopo un tremendo urto che era già costato la vita el 71enne sempre messinese Giuseppe Ieni.

Federico muore al Cannizzaro di Catania

Quest’ultimo viaggiava con Lisitano su un furgone che si era scontrato con il rimorchio di un autoarticolato. In quel drammatico frangente la vittima ferita era stata condotta in condizioni disperate in un primo momento presso l’ospedale “Sirina” di Taormina e poi trasferito nella Rianimazione del Cannizzaro di Catania. E dopo aver lottato fra la vita e la morte per giorni oggi nonostante le cure dei medici Federico è spirato. Ma cosa era successo? Il 13 aprile Ieni e Lisitano viaggiavano a bordo di un furgone con cella frigo “Opel Combo”.

L’urto contro il rimorchio di un tir

Il mezzo stava trasportando prodotto ittici ma giusto prima prima dell’uscita di Giardini Naxos era finito sotto il rimorchio di un autoarticolato pare sganciatosi dalla motrice in fase di marcia. I due occupanti del furgone erano rimasti schiacciati dal mezzo pesante sulla corsia di sorpasso dell’autostrada. La coppia stava faendo ritorno da Riposto, dove da quanto si apprende comprava pesce all’ingrosso, per poi rivenderlo a Messina, al mercato “Vascone”.