Federico Rossi glaciale su Benjamin Mascolo: "Ora posso dirlo"

A distanza di due anni dalla fine del suo sodalizio artistico con Benjamin Mascolo, Federico Rossi ha svelato cosa avrebbe causato il suo addio al collega con cui, oggi, sembra che i rapporti siano praticamente inesistenti.

Federico Rossi: l’addio a Benji

Dopo 11 anni di sodalizio artistico, Benji e Fede hanno deciso di rompere la loro collaborazione. Dopo che nei giorni scorsi Mascolo ha confessato pubblicamente di aver sofferto di depressione, l’ex fidanzato di Paola Di Benedetto ha a sua volta rotto il silenzio, specificando i motivi che lo avrebbero portato ad allontanarsi dal collega.

“La decisione non è stata mia, ora posso dirlo. Ero in studio, un giorno Benji arriva e mi dice che non riesce più a stare dentro a questo rapporto. Non riusciva più a continuare per ovvi motivi suoi. Per me è stata una presa di coscienza e di accettazione. Sono solito convertire quello che può essere un macigno in una valvola di sfogo che possa sublimarsi in qualcosa di bello”, ha confessato ai fan, che da tempo sperano di rivedere i due di nuovo insieme. A seguire Federico Rossi ha anche aggiunto: “Io ho deciso di non commentare l’accaduto né nulla, perché io vado per la mia strada, lui per la sua, ognuno fa le sue scelte nella vita”. I due sembravano aver interrotto i loro rapporti in maniera pacifica, ma al momento sulla questione non è dato sapere di più.