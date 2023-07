A distanza di anni dalla fine della lunga relazione con Paola Di Benedetto, Federico Rossi ha ritrovato l’amore. Secondo i beninformati, la nuova fidanzata del cantante è una modella.

Nuovo amore per Federico Rossi. Dalla fine della sua relazione con Paola Di Benedetto sono trascorsi anni, ma il cantante non aveva più avuto una frequentazione degna di nota. Negli ultimi tempi, però, qualcosa è cambiato. Secondo i beninformati, la nuova fidanzata è una giovane modella molto conosciuta nel suo ambiente.

Stando a quanto sostiene l’esperta di gossip Deianira Marzano, la nuova fidanzata di Federico Rossi è Orian Ichaki. Protagonista di diverse campagne pubblicitarie per brand famosi, spesso è apparsa accanto a Carolina Stramare. Per il momento, nessuno dei due ha confermato la relazione.

Recentemente, Paola Di Benedetto ha così parlato di Federico Rossi:

“A oggi comunque posso dire che ci vogliamo un gran bene. E mai avrei pensato di poter dire una cosa del genere riferito a un mio ex compagno. Perché sono una di quelle che pensa ‘come si fa a stare in buoni rapporti con un ex?’. E invece se uno vuole, resta dell’affetto sincero, puoi restare in buonissimi rapporti con una persona. Anzi, ci sentiamo anche per diverse cose. Mi racconta del suo lavoro, della sua musica ed è bella questa cosa. Perché se resta davvero un affetto sincero è comunque un rapporto che non hai reso vano. E comunque io mi auguro di continuare a conservare questo bel rapporto con lui, anche se di amicizia e non più di amore”.