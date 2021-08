Il cantante Federico Rossi ha parlato, per la prima volta, della fine della sua relazione con Paola Di Benedetto, conclusa da circa un paio di mesi.

Il cantante Federico Rossi, ex membro del duo Benji & Fede, ha deciso di rivelare alcuni dettagli inediti circa la fine della sua relazione con Paola Di Benedetto, vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip.

Federico Rossi, la fine della relazione con Paola Di Benedetto

È la prima volta che Federico Rossi, 27 anni, parla della fine della sua love story con la vicentina Paola Di Benedetto, vincitrice del Grande Fratello Vip e attualmente speaker radiofonica molto apprezzata.

In occasione di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, infatti, l’ex membro del duo Benji & Fede ha svelato che, nonostante la rottura, sarebbe rimasto in ottimi rapporti con l’ex Paola Di Benedetto e il loro rapporto continuerebbe a essere intriso di profonda complicità, nonostante le loro strade si siano ormai separate.

La medesima versione, del resto, era stata fornita recentemente anche dalla ragazza.

In particolare, il cantante ha spiegato: “Ci siamo lasciati da un paio di mesi. Siamo sempre stati complici a prescindere dall’essere fidanzati. Siamo in ottimi rapporti”.

Federico Rossi, la separazione artistica da Benjamin Mascolo

Nel corso dell’intervista, poi, Federico Rossi ha esternato anche alcune considerazioni relative al suo futuro, focalizzandosi soprattutto sulla sua carriera da solista nel mondo della musica.

Commentando la separazione artistica da Benjamin Mascolo, con il quale aveva istituito il duo di successo Benji & Fede, il cantante ha dichiarato: “Vedo un senso di vertigine, ma ho voglia di esprimermi. Mi piacerebbe andare anche a Sanremo, ma il mio primo Festival voglio che sia speciale, con una canzone che mi soddisfa, quindi non so quando sarà. Se vado, vado perfettamente integro con me stesso”.

In relazione alla fine del rapporto artistico con Benjamin Mascolo, ancora, Federico Rossi ha ammesso: “Mi sento più fluido, libero, motivato. Adesso si inizia a giocare davvero, sto costruendo tutti i giorni il mio futuro”.

Inoltre, il 27enne modenese ha anche ribadito che la decisione di sciogliere il duo è stata presa in modo consensuale ed è scaturita “da esigenze differenti” avanzata dai due giovani artisti. A questo proposito, infatti, ha aggiunto: “Era un progetto teen idol, con dinamiche che ormai si ripetevano, era molto difficile riuscire a crescere e non avevo più spazio”.

Federico Rossi, il rapporto con l’alcol

Dalle parole di Federico Rossi, quindi, non traspare alcuna nostalgia o rimpianto per aver detto addio alla passata collaborazione intrattenuta con l’amico e collega Benjamin Mascolo ma si avverte una vibrante eccitazione per i traguardi e i progetti che entrambi gli artisti desiderano raggiungere in futuro.

Ricordando il periodo vissuto, il cantante ha anche ribadito che con Mascolo sono “amici, in primis” e ha anche osservato che “da quando siamo separati è scattato un rapporto che finalmente va al di là della carriera”.

Infine, il 27enne modenese ha voluto ricordare di non aver sempre vissuto momenti “felici” durante la scalata del duo verso il successo, confidando: “Non prendevamo mai fiato. Quando sei in quella bolla, iniziata da piccolo, fai fatica a capire un po’ più di te. Nel 2018 ci siamo trasferiti a Milano per tre mesi, avevamo il daily di X Factor, il disco, gli instore, i palazzetti e avevo anche una ragazza. Non trovavo più il tempo per me e sono completamente crollato. Non dormivo più, ma poi dovevo performare ed essere lucido. È stato massacrante”.

In ultimo, Federico Rossi ha voluto soffermarsi sul suo rapporto con l’alcol chiarendo alcune dichiarazioni precedentemente rilasciate: “Nel libro ho detto che bevevo, sì, ma non a livelli incredibili, qualche birretta. Avevo iniziato a farmi prendere dalle circostanze, a voler fare qualsiasi tipo di cosa. Senza gli amici, mia madre o la mia ex morosa Paola sarebbe stata dura”.