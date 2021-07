Federico Rossi positivo al Covid: “Sto riscoprendo l’importanza di stare con se stessi”

Federico Rossi è risultato positivo al Coronavirus e si trova in isolamento domiciliare. Tutto sulle sue condizioni.

Federico Rossi ha annunciato via social di essere risultato positivo al Coronavirus. Il cantante si trova in isolamento domiciliare.

Federico Rossi positivo al Covid

Federico Rossi ha aggiornato i fan dei social sulle sue condizioni confessando di essere risultato positivo al Covid.

Il cantante ha dichiarato che fortunatamente non avrebbe manifestato sintomi gravi della malattia e ha anche esortato i suoi fan a sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid. “Vacciniamoci e usiamo sempre la mascherina ffp2. Diffidate un po’ dai tamponi rapidi, fate sempre il molecolare”, ha scritto nelle sue stories Federico Rossi, che si è da poco trasferito in un nuovo appartamento dopo la sua rottura da Paola Di Benedetto.

Per il momento il cantante risulterebbe essere completamente asintomatico ma in tanti sui social gli hanno comunque espresso i loro auguri per una pronta guarigione.

Federico Rossi: la rottura da Paola Di Benedetto

Dopo circa 3 anni d’amore Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono detti addio. La coppia sembrava essere più felice e unita che mai e pochi mesi fa avevano deciso di andare finalmente a convivere. Proprio la convivenza avrebbe causato qualche problema nel loro rapporto, e infatti a distanza di pochi mesi dal suo inizio i due si sono detti definitivamente addio.

Con un comunicato ufficiale hanno annunciato la rottura ai loro fan, ma hanno anche specificato di essersi separati pacificamente. “Nessuna mancanza di rispetto, nessun tradimento. Solo una storia d’amore giunta al termine”, avevano scritto, e ancora: “Oggi tra noi solo una bella amicizia”.

Federico Rossi: la carriera

Un anno fa Federico Rossi aveva anche interrotto la sua carriera musicale insieme all’amico Benjamin Mascolo: la notizia è stata accolta dai fan con enorme dispiacere.

“Nulla è per sempre. Quando avremo voglia di ricominciare dovrà venire da dentro. Non volevamo avere pressioni di alcun tipo, perché poi entrano in ballo contratti e robe del genere”, avevano confessato i due cantanti che si erano conosciuti alcuni anni prima attraverso i social e avevano dato il via alla loro intensa e proficua collaborazione. Il 2021 è stato un anno particolarmente importante per Federico Rossi, che ad aprile ha pubblicato il suo primo singolo da solista. Il brano ha riscosso un discreto successo e oggi il cantante sembra essere entusiasta dei suoi nuovi progetti musicali.