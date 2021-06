Federico Rottigni presenta il nuovo menù del Dessert Bar Milano: “Insomnia sarà un secret dining show”

Il Dessert Bar Milano presenta un nuovo menù: sensazionale, gustoso e ricercato. Si chiama “Insomnia” il viaggio nel gusto ideato da Federico Rottigni.

L’apprezzatissimo Dessert Bar Milano presenta un menù ambizioso e delizioso, una sorpresa che incuriosisce proprio tutti. Federico Rottigni ha ideato “Insomnia”. Si tratta di un vero e proprio spettacolo teatrale d’avanguardia, un secret dining show di intrattenimento che coinvolgerà tutti e cinque i sensi, un viaggio multisensoriale davvero unico e sensazionale.

Federico Rottigni, “Insomnia” è il nuovo menù del Dessert Bar Milano

“Insmonia” sarà “an unexpected tasting journey”. A idearlo sono le mani del pastry chef ribelle, visionario e anticonformista Federico Rottigni, fondatore e mente creativa di Dessert Bar Milano.

A poco più di un anno dall’apertura e dopo un prolungato periodo di chiusura dovuta all’emergenza coronavirus, Federico Rottigni presenta un nuovo modo di esprimere il dessert, con il quale dimostra il suo spirito sperimentatore, ambizioso e anticonformista.

“Insomnia” è un un secret show tutto da scoprire, un percorso senza precedenti che coinvolge tutti i sensi. Il suo nuovo menù è un viaggio sorprendente nel mondo delle visioni e dei sogni più reconditi.

“Entrate, accomodatevi, mettete da parte i cellulari. Il sipario si alza, lo spettacolo sta per cominciare”, è l’invito di Federico Rottigni.

Federico Rottigni presenta “Insomnia”

Uno spettacolo di intrattenimento e di interazione che reinterpreta in maniera contemporanea il ruolo dell’oste: “Insomnia” è questo e molto altro. Federico Rottigni assume le vesti di un vero e proprio mattatore che, con l’ausilio delle attrezzature di scena, rompe la cosiddetta “quarta parete” e accompagna gli spettatori in un “unexpected tasting journey” fatto di sapori, musica, suoni, profumi e sensazioni, offrendo un prodotto che non è solo gusto, ma suscita anche emozioni e alimenta l’immaginazione. Uno spettacolo emozionale costruito intorno ai dessert e pensato per trasportare l’ospite in una dimensione altra, dislocata al di fuori del tempo e dello spazio, metafisica, surreale e sinestetica. Un’esperienza multisensoriale con cui il pastry chef mette sul piatto sé stesso e trasferisce agli ospiti quanto stimolato in lui da ogni singola creazione, condividendo ricordi, sensazioni e memorie di una vita trascorsa orgogliosamente da outsidere da anticonformista, alla costante ricerca del bello e del piacere.

Con il suo nuovo menù Federico Rottigni ha unito due attività che ama fare: creare eccellenti esperienze gastronomiche e stare in mezzo alle persone, dando forza al rapporto umano e alla connessione con chi si ha davanti. “Insomnia” è il perfezionamento della filosofia su cui si basa il Dessert Bar Milano, che si fortifica e si articola giorno dopo giorno, in un processo di metamorfosi continua, una transizione inevitabile tra passato e presente, separati ma interdipendenti.

Federico Rottigni, le sue anticipazioni su “Insomnia”

“Ritengo che oggi troppo venga solo raccontato e forse neanche vissuto. È giunto il momento di fare parlare quello che noi proponiamo e per poterlo fare devi essere qui e adesso”, commenta Rottigni. Il suo modo di comunicare è solo attraverso il “mood” che è in grado di suscitare ogni sua creazione, che d’altronde si presenta come un insieme di molti componenti – non solo culinari – e quindi impossibili da trasferire allo spettatore in toto.

Una scelta comunicativa sicuramente non convenzionale ma perfettamente coerente con l’idea che ruota intorno al concetto di “Insomnia”, una condizione imprescindibile a cui deve attenersi anche il cliente stesso, che sarà invitato a non realizzare foto e/o video. Il desiderio di Federico, infatti, è che ciascun partecipante sia completamente assorbito e coinvolto da ciò sta vivendo e non si lasci deconcentrare da elementi esterni e accessori, che possono fungere da ostacolo o distrazione. Solo affidandosi ai propri cinque sensi si potrà catturare e imprimere per sempre nella memoria i momenti che si susseguiranno nel corso dell’esperienza e che diventeranno così unici e irripetibili per ciascun partecipante, quasi a costituire una storia personale per ognuno, che si snoda da quello principale ma che ne mantiene inalterato il messaggio da veicolare.

Essenziale per la riuscita della rappresentazione è il luogo in cui essa prende vita. Un secret show come “Insomnia” non potrebbe essere tale senza un secret place in cui essere messo in scena, in grado di custodirne l’anima e di metterne in pratica la filosofia.