L’ex star de I Cesaroni, Federico Russo, ha fatto scatenare i followers condividendo una foto senza maglietta tra le sue Instagram Stories. I commenti dei fan dopo la pubblicazione dello scatto dell’attore.

Federico Russo posta una foto senza maglietta su Instagram

Diventato noto per la sua partecipazione a I Cesaroni, nelle ultime ore, Russo è balzato sulla cresta del gossip per alcune Instagram Stories pubblicate sul suo profilo ufficiale. Il giovane attore si è scattato una fotografia senza maglietta, mettendo in bella mostra il suo fisico scolpito con addominali in primo piano.

Lo scatto è rapidamente diventato virale sul web ed è stato commentato da moltissimi fan dell’artista. Non sono mancati, tra i tanti commenti, anche messaggi che contenevano velate allusioni sessuali.

“Evidentemente il latte che gli davano nelle scene a colazione durante ogni puntata era di ottima qualità”, ha scritto qualcuno. Altri, invece, hanno osservato: “Mimmo de I Cesaroni è paragonabile a Max de I Maghi di Waverly come glow up”.

Mimmo dei Cesaroni ieri e oggi 2023; LA NOSTRA VECCHIAIA SU TELA pic.twitter.com/7rIkHKTd7L — Daninseries (@Daninseries) May 24, 2023

Carriera e formazione

Nato nel 1997, Russo ha cominciato a recitare quando era appena un bambino. Una delle sue prime apparizioni risale alla settima stagione di Incantesimo ma il successo è arrivato con il ruolo di Mimmo ne I Cesaroni. Negli anni, poi, ha fatto parte anche di cast di altre fiction e serie tv per ragazzi come Provaci ancora prof e Alex & Co. su Disney Channel.

Nel 2016, ha recitato insieme a Vanessa Incontrada mentre, nel 2017, è stato uno degli attori apparsi ne L’Isola di Pietroe in Don Matteo 11. Ancora, nel 2018, è stato il protagonista della serie Netflix Curon mentre, più recentemente, ha lavorato nella fiction Rai Black Out – Vite sospese”.