Federproprietà-Censis, molti under 35 ricorso agevolazioni per acquisto prima casa

Roma, 12 dic.

(Adnkronos/Labitalia) – Nonostante le difficoltà economiche, i giovani sognano di comprare casa: tanti under 35enni hanno fatto ricorso alle agevolazioni fiscali messe in campo dallo Stato per sostenere le spese di acquisto di una prima casa, malgrado alcune criticità emerse.

In sintesi, la voglia di accedere alla proprietà della casa è alto anche tra i giovani, conferma ulteriore che si tratta di un costitutivo della cultura sociale collettiva. Peraltro, il 90,4% dei 18-34enni proprietari di casa ha proprio in tale condizione un fattore di rassicurazione per il proprio futuro.

Ulteriore prova che la proprietà della casa è uno straordinario stabilizzatore sociale. Emerge dal 1° rapporto Federproprietà-Censis ‘Gli italiani e la casa – Come cambieranno valori e funzioni della casa nell’Italia post-pandemia’, presentato oggi a Roma.