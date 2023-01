Home > Video > Federturismo: no lavoro inverno, moratoria tasse per imprese Federturismo: no lavoro inverno, moratoria tasse per imprese

Roma, 11 gen. (askanews) – “Questo inverno ci pone davanti a due aspetti diversi: il primo è quello di iniziare a pensare se non sia il caso di attuare una riconversione per quelle zone di montagna a più bassa vocazione sciistica; il secondo è quello legato alla contingenza, ovvero pensare alle imprese di settore che questo inverno, soprattutto nell’Appennino, non hanno potuto aprire gli impianti sciistici a causa dell’assenza di turisti”, lo ha detto questa mattina Antonio Barreca, Direttore Generale Federturismo Confindustria, durante la puntata di Largo Chigi, il format di The Watcher Post. “Dobbiamo trovare delle soluzioni tampone che consentano alle imprese di sopravvivere a questo momento difficile – ha aggiunto – per questo chiediamo una moratoria sul pagamento delle tasse dei prossimi mesi (IMU, TARI, TASI) e un ristoro per le perdite subite rispetto allo stesso periodo del 2021 nella speranza che si riesca a salvare almeno la parte finale della stagione invernale”.

