Tornato a casa dopo le dimissioni, Fedez ha pubblicato un post su Instagram che ritrae la sua mano, quelle della moglie Chiara Ferragni e dei figli e la zampetta della cagnolina Paloma. Con lo scatto, il cantante ha voluto ringraziare tutti quelli che gli hanno mostrato affetto e vicinanza durante il ricovero.

Fedez a casa dopo le dimissioni, il post su Instagram con i figli e la moglie Chiara Ferragni

Fedez è stato dimesso venerdì 6 ottobre. Lasciando l’ospedale Fatebenefratelli di Milano, il rapper ha rilasciato alcune concise dichiarazioni volte principalmente a ringraziare lo staff medico che lo ha curato, i donatori di sangue – precisando che “senza di loro non sarei qua” – e la moglie che gli è sempre rimasta accanto.

Poco dopo aver lasciato la struttura ospedaliera, il cantante ha condiviso una foto con la quale ha voluto condividere con i fan la gioia provata nel ritrovarsi di nuovo insieme ai suoi figli Leone e Vittoria, che lo aspettavano a casa insieme alla cagnolina Paloma.

Il post: “Grazie per l’affetto e la vicinanza”

“Grazie per tutto l’affetto e la vicinanza, nulla è scontato in questi momenti”, ha Fedez nella didascalia che accompagna lo scatto in cui mostra le mani dei quattro componenti della sua famiglia e la zampa della cagnolina.

L’emozione mostrata dal rapper è stata condivisa anche dalla moglie Chiara Ferragni che ha postato un messaggio su Instagram, rivolgendosi a tutti coloro che hanno circondato la sua famiglia con affetto durante i difficili giorni vissuti.

“Grazie di tutto l’affetto, i pensieri, i messaggi e le telefonate di questa settimana”, ha scritto l’influencer. “Vi ho sempre letto e ci avete dato tanto energia”, ha aggiunto.