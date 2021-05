Fedez a processo per un pugno: Rovazzi nega l’accaduto

Fedez è tornato in aula per il presunto pugno da lui sferrato a un dj nel 2016. Rovazzi ha testimoniato a suo favore.

Fedez è tornato in aula per la vicenda che lo vede imputato contro un dj a cui avrebbe sferrato un pugno durante un concerto al Festival Nameless. Fabio Rovazzi ha testimoniato all’udienza.

Fedez a processo per un pugno

Il Dj McCece ha accusato Fedez di avergli sferrato un pugno durante il Festival di Nameless a Barzio, il 4 giugno 2016.

Tra i testimoni chiamati in aula vi è stato anche Fabio Rovazzi, che ha testimoniato a favore di Fedez negando il pugno da parte del rapper. L’agente discografico serbo Goran Ilic ha invece affermato di aver assistito al pugno che Fedez avrebbe dato con la mano destra a McCece (nonostante Fedez sia mancino). L’udienza è stata poi aggiornata al 5 luglio per la discussione.

Fedez: la denuncia

Mentre il dj McCece ha denunciato Fedez per il presunto pugno da lui ricevuto in pieno volto a seguito di un’accesa lite con il rapper, Fedez ha sempre negato l’accusa e ha denunciato il Dj per calunnia.

Proprio la querela da parte del rapper ha impedito la conciliazione e ha costretto il giudice di pace ad andare avanti nel processo.

Fedez: i rapporti con Rovazzi

Un tempo Fabio Rovazzi era uno dei migliori amici di Fedez, ma oggi tra i due i rapporti sono praticamente inesistenti. Il rapper marito di Chiara Ferragni ha rivelato di essere rimasto ferito da alcuni atteggiamenti dello youtuber, passato improvvisamente ad una società speculare alla sua. “Mentre io ero a Los Angeles, sono iniziati a venire fuori problemi economici, legati alle retribuzione di questo collaboratore.

Per questa persona ero arrivato a mettere in discussione mia madre. Lui ha cercato di portare via le persone che lavoravano con me: a partire da Fabio”, aveva confessato, e ancora: “Quando è nato Leone, Fabio non mi ha mandato neanche un messaggio. Nemmeno durante la gravidanza di Chiara, che non è stata affatto facile. Poi Leone non è stato bene: per i primi tre mesi io e Chiara non sapevamo se soffrisse o meno di sordità a livello neurologico. Non avere un messaggio da un amico ha rappresentato una ferita psicologica.” Fedez ha chiuso i suoi rapporti con Rovazzi e anche quelli con J-Ax, anche lui suo amico inseparabile fino a 3 anni fa.