Fedez ha ricevuto il Tapiro d’Oro dall’inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli: in questa circostanza, ha fatto chiarezza sul presunto litigio con l’amico Luis Sal.

Fedez a Striscia la Notizia, la confessione sul litigio con Luis Sal

Nel corso della puntata di Striscia la Notizia andata in onda nella serata di lunedì 17 aprile, tra i vari servizi trasmessi, c’è stato anche quello in cui Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d’Oro a Fedez per il recente viaggio a Dubai fatto dopo aver rilasciato dichiarazioni poco lusinghiere sulla città durante il suo podcast Muschio Selvaggio.

A proposito del podcast, ai microfoni del tg satirico ideato da Antonio Ricci, il rapper ha spiegato perché Luis Sal sia improvvisamente svanito e fatto chiarezza sul presunto litigio con l’amico.

“Che fine ha fatto il mio compagno di Muschio Selvaggio? Se è vero che abbiamo litigato? In questo momento non abbiamo litigato”, ha affermato il marito di Chiara Ferragni. “A causa dei miei problemi di salute c’è stato uno stop del podcast e poi dato che lui era in Francia per latri impegni ho preferito riprendere da solo. per me è terapeutico. Mi aiuta a parlare con altre persone”, ha aggiunto.

Scoppia il caso Dubai: il rapper riceve il Tapiro d’Oro

Per quanto riguarda il Tapiro d’Oro ricevuto, invece, Staffelli ha ricordato a Fedez che solo pochi mesi fa, proprio a Muschio Selvaggio, aveva affermato che non avrebbe mai più messo piede a Dubai. “Non ci tornerò più. È una Disneyland con i cadaveri sotto al cappello”, aveva detto.

La famiglia Ferragnez al competo, tuttavia, è volata a Dubai proprio per le vacanze di Pasqua 2023, scatenando un’ondata di polemiche da parte dei fan.

Rispondendo quindi all’accusa di incoerenza, quindi, il rapper ha dichiarato: “Ricordo di aver detto che non ci sarei più andato. Però a tutti voi vorrei ricordare la complessità di un matrimonio dove tua moglie vuole andare in un posto. Poi i migliori amici di mio figlio andavano lì e c’erano due persone che non vedevamo da anni e che purtroppo vivono lì. La vita è un compromesso. Poi la coerenza non è certo una mia virtù in generale”.