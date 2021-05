Fedez accusato di aver mentito sulla sclerosi multipla: “Siamo arrivati a questo?”

Il cantante milanese Fedez risponde alle critiche nei suoi confronti da parte del web:" Siamo arrivati a questo"

In questi giorni Fedez fa parlare di sé senza sosta. C’è chi lo sostiene sui social incoraggiandolo a continuare la sua battaglia politica e sociale, con frasi di apprezzamento e repost. Ma c’è anche una parte del popolo social che sta scavando da giorni nella vita del cantante alla ricerca di qualcosa che possa farlo affondare.

Ecco cosa sta succedendo in queste ore.

L’accusa contro Fedez

Federico Lucia, in arte Fedez, è oggetto di molte polemiche in questi giorni a causa del suo intervento durante il concertone del Primo Maggio, trasmesso da Rai3. Il cantante milanese si è espresso apertamente sul tema della libertà di parola e ancora una volta sul ddl Zan, trovando consensi e dispprovazioni. In questi giorni di forte tensione, da Twitter arriva una pesante critica nei confronti del marito di Chiara Ferragni.

Un utente si scaglia contro Fedez, scrivendo:

“Quel demente di Fedez dichiarò, tempo fa, di avere la sclerosi multipla. Ma un c******e del genere si rende conto di che cosa ha avuto il coraggio di dichiarare prendendo a schiaffi la dignità di chi ce l’ha realmente e combatte giornalmente contro questa terribile patologia?”

La risposta di Fedez

Sostanzialmente l’utente di Twitter ha accusato il rapper di aver apertamente confessato di soffire di una patologia che in realtà non gli è mai stata diagnosticata.

Tutto questo ha spinto Fedez non solo a postare il tweet diffamatorio, ma anche a rispondere prontamente sui social:

“Siamo arrivati a questo quindi, non ho mai dichiarato di avere la sclerosi multipla ma di avere una demielinizzazione al cervello che devo tenere sotto controllo ogni anno facendo risonanza magnetica per scongiurare che si tramuti in sclerosi multipla. E quindi?”

La patologia di Fedez: di cosa si tratta

Insomma l’ennesimo attacco calunnioso ad un personaggio del mondo dello spettacolo, reso ancora più grave dal fatto che si tratta di salute. La malattia autoimmune da cui è affetto Fedez è appunto la demielinizzazione. Si tratta di un processo che porta lesioni alla guaina mielinica, importante per la trasmissione degli impulsi nervosi. Se la mielina non c’è, i nervi in sostanza non funzionano come dovrebbero. Essi possono deteriorarsi e causare problemi nel cervello. Infatti nelle aree in cui manca la mielina possono formarsi placche che a loro volta generano cicatrici, appunto le sclerosi.