Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, il trio dell’estate annuncia il singolo Mille

Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro hanno annunciato via social l’uscita del loro nuovo singolo, Mille.

Il brano è in uscita l’11 giugno, e sui social i fan non vedono l’ora di conoscere quello che, con tutte le probabilità, sarà il nuovo tormentone dell’estate 2021. I tre artisti hanno preso parte anche al Festival di Sanremo 2021, ed è lì che probabilmente è stato piantato il seme per una loro futura collaborazione che, con enorme gioia da parte dei fan, si è finalmente concretizzata. In tanti non vedono l’ora di conoscere il nuovo brano del trio e di sapere se sarà accompagnato da uno speciale videoclip.

Nella foto di lancio del singolo si vedono Orietta Berti, Fedez e Lauro seduti a bordo di un’auto d’epoca.

L’annuncio d’uscita del nuovo singolo di Fedez in collaborazione con Orietta Berti e Achille Lauro ha suscitato l’entusiasmo da parte dei fan, e anche la moglie del rapper Chiara Ferragni, ha commentato con gioia la notizia. “Vi amo!”, ha scritto entusiasta Chiara Ferragni, mentre i The Jackal hanno aggiunto ironici: “State attenti ragazzi abbiamo sentito in giro che Orietta è una tipa pericolosa…”

Fedez: la querela della Rai

Mentre la sua carriera e la vita privata sembrano procedere a gonfie vele, Fedez si è scagliato contro la Vigilanza Rai, che non ha accettato di ascoltare la sua versione in merito a quanto accaduto al Concertone del 1° maggio, dove il rapper ha affermato che la Rai avrebbe tentato di censurare il suo discorso a sostegno del DDL Zan. La Rai ha sporto denuncia contro Fedez per diffamazione, e sui social il rapper ha continuato a sostenere la propria versione dei fatti (suffragata per altro dalla telefonata intercorsa con la vicepresidente di Rai3 e gli organizzatori dell’evento).

La vicenda con tutte le probabilità giungerà in tribunale, e a tal proposito Fedez ha detto: “Siccome il direttore di Rai3, il signor Di Mare, in Commissione Vigilianza Rai ha detto che io avrei fatto tutto questo e avrei organizzato tutto questo con i giornalisti per tramare alle sue spalle, ma io non sapevo nemmeno chi fosse fino al 3 di maggio, e siccome ho letto delle robe abominevoli. Allora, lo dico come lo direbbe un leghista in Commissione Vigilanza Rai: atto doveroso, denuncerò per diffamazione il direttore di Rai3“.