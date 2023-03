Fedez ad un anno dal tumore: "Ecco qual è stata la mia paura più grande"

Ad un anno esatto dal tumore, Fedez è tornato a parlare dei fan del periodo complicato che ha vissuto, svelando qual è stata la sua paura più grande. Le sue parole sono commoventi.

Fedez ad un anno dal tumore

Tramite il suo profilo social, Fedez è tornato a parlare del terribile tumore al pancreas contro cui ha combattuto. E’ passato un anno esatto da quella maledetta diagnosi e ogni giorno ha ringraziato di essere ancora vivo.

Le parole di Fedez

A didascalia di una foto che lo ritrae con i figli Leone e Vittoria, ha scritto:

“L’anno scorso in questo esatto giorno mi trovarono un raro tumore al pancreas, ricordo nitidamente che la mia prima paura, ancora prima della morte, fu il pensiero che i miei figli avrebbero potuto non ricordarsi di me una volta diventati grandi. Oggi sono qua, dopo aver passato una bellissima giornata insieme a loro. Sono grato per tutto questo”.

Fedez: i figli sono la sua più grande forza

Fedez, come già fatto in altre occasioni, ha ribadito che nella sua lotta contro il tumore i figli sono stati la sua più grande forza. Ovviamente, anche la moglie Chiara Ferragni è stata e continua ad essere la sua ancora, ma i bambini gli riempiono la vita come nessuno mai.