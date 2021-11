Fedez alle elezioni 2023? La sua società registra un dominio sul web

La società di Fedez ha registrato il dominio di un nuovo sito che lascerebbe presagire il presunto ingresso in politica del rapper.

Fedez è pronto a entrare in politica? La sua società, ZDF, ha registrato un dominio intitolato fedezelezioni2023.it.

Fedez: il dominio

Da mesi circolano rumor e illazioni in merito al presunto, futuro ingresso in politica da parte di Fedez e di sua moglie, Chiara Ferragni.

I due negli ultimi mesi si sono più volte espressi su tematiche di carattere politico e sociale e spesso il rapper ha avuto degli accesi botta e risposta proprio con alcuni esponenti del mondo politico (tra cui Matteo Salvini).

L’ipotesi di un ingresso in politica da parte del rapper è diventata sempre più insistente nelle ultime ore, quando la sua società, ZDF, ha registrato un dominio intitolato fedezelezioni2023.it. Al momento il rapper non ha precisato se si tratti di una trovata pubblicitaria o se davvero, come presagito da alcuni, si tratti di un sito dedicato al suo futuro impegno politico.

Fedez contro Salvini

Più volte nei mesi scorsi Fedez si è espresso contro alcuni esponenti della Lega e, in particolare, contro Matteo Salvini. Il rapper ha speso molto tempo a sensibilizzare i suoi fan in materia al tema delle leggi contro l’omotransfobia e il DDL Zan, e si era apertamente scagliato contro gli esponenti della Lega che avevano fatto ostruzionismo contro il disegno di legge.

Il rapper e suo moglie inoltre hanno lanciato appelli e organizzato importanti donazioni durante l’emergenza Coronavirus (che erano valsi a entrambi premiazioni e incomi per il loro impegno a favore del sociale).

Fedez: il nuovo disco

Il 26 novembre è prevista l’uscita del nuovo disco di Fedez, Disumano, da cui è stato estratto il singolo Morire Morire. Il videoclip del brano, dove si vede Fedez venire aggredito, pugnalato e infine giustiziato, è un chiaro riferimento ad alcune tematiche della politica e dell’attualità. Nel cd è presente anche una traccia dedicata alla figlia Vittoria, nata lo scorso 23 marzo.

Fedez ha anche anticipato anche che sarà al timone della nuova edizione di LOL – chi ride è fuori, lo show di Amazon Prime che ha visto trionfare Ciro Priello nella sua prima edizione.

In tanti tra i fan del programma non vedono l’ora di conoscere data d’uscita e ulteriori dettagli ma, al momento, ancora non sono trapelate informazioni a tal proposito.