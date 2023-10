Fedez, ancora brutte notizie: il rapper di nuovo in sala operatoria

Dopo l’intervento resosi necessario nei giorni scorsi, Fedez sarebbe stato portato di nuovo in sala operatoria per una nuova emorragia interna. La notizia è stata riportata dal Corriere della Sera, ma al momento non vi sono ulteriori conferme.

Fedez di nuovo in sala operatoria

Sono ore di grande apprensione per Fedez, che è stato portato nuovamente in sala operatoria dopo che, nei giorni scorsi, ha accusato un malore a causa di alcune ulcere intestinali. Il rapper dovrà restare ancora sotto osservazione e non è dato sapere quando potrà lasciare l’ospedale. Nel frattempo sua moglie, Chiara Ferragni, sarebbe rientrata da Parigi e non avrebbe mai smesso di stare al suo fianco.

Nei giorni scorsi lo stesso Fedez aveva aggiornato i suoi fan sulle sue condizioni e aveva scritto via social: “Grazie per tutti i messaggi che mi state mandando, perché il supporto fa sempre bene in questi momenti”, e ancora: “Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato una emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita”.

Al momento non sono note ulteriori informazioni sulle sue condizioni di salute e ai fan non resta che attendere.