Fedez assolto in tribunale: “Ho vinto contro la biografa di Salvini”

Fedez è stato assolto in tribunale a Livorno dopo una denuncia per diffamazione da parte della giornalista Chiara Giannini.

Fedez ha annunciato via social di aver vinto la causa in tribunale contro Chiara Giannini, giornalista e biografa che lo aveva denunciato per diffamazione.

Fedez contro Chiara Giannini

Dopo l’udienza al tribunale di Livorno il rapper Fedez ha esultato tramite social, dove ha annunciato di esser stato assolto nella causa che lo vedeva protagonista contro la giornalista Chiara Giannini.

I fatti risalgono al 2017, ossia a quando il rapper marito di Chiara Ferragni accusò la giornalista di aver pubblicato un articolo fasullo su di lui. In seguito ai fatti la Giannini sporse denuncia per diffamazione, ma i giudici hanno assolto Fedez perché il fatto “non sussiste”. “Siamo soddisfatti. È stata fatta chiarezza di un processo che è durato anche troppo. È il giusto epilogo di una vicenda giudiziaria che non doveva neanche iniziare”, hanno dichiarato i legali di Fedez, mentre lui ha aggiunto: “Belle notizie.

Mi trovo a Livorno, dove oggi avevo un processo in cui ero accusato dalla giornalista, nonché biografa di Matteo Salvini, edita da Casapound. Processo di diffamazione. Mi hanno assolto, wow!!!”.

Fedez: i processi

Quello contro la giornalista in questione è solo uno dei numerosi processi che interessano Fedez. Nei mesi scorsi il rapper è stato più volte accusato dal Codacons, che ha sporto querela contro di lui. Il rapper ha in ballo anche un processo contro la Rai, che lo ha denunciato in seguito al discorso da lui tenuto (contro alcuni esponenti della Lega) durante il Concertone del primo maggio.

Lui stesso ha ironizzato in merito alla questione una volta uscito dal tribunale di Livorno, dove ha citato il suo tormentone Mille affermando in merito ai processi: “Poi me ne restano mille. Torno a casa adesso, ciao”.

Fedez: la vita privata

Querelle e processi esclusi si tratta di un periodo roseo per l’artista: il tormentone Mille – realizzato in collaborazione di Achille Lauro e Orietta Berti – è in vetta alle classifiche, e lui e sua moglie Chiara Ferragni continuano a godersi il tempo in famiglia e insieme ai loro due bambini, Leone e Vittoria.

La coppia ha annunciato che entro la fine del 2022 traslocheranno in una nuova casa sempre nel prestigioso quartiere di City Life, a Milano, dove da tempo hanno un appartamento in affitto.