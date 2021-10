Fedez, bufera per la frase su Emma Marrone: lei replica

Fedez è stato travolto dagli insulti per una sua affermazione su Emma Marrone. La stessa cantante è stata costretta a intervenire.

All’interno del podcast da lui condotto in compagnia di Luis Sal, Muschio Selvaggio, Fedez ha scatenato una bufera menzionando i concerti di Emma Marrone.

Fedez: la polemica su Emma Marrone

Il rapper Fedez ha scatenato una vera e propria bufera sui social quando, all’interno del suo podcast Muschio Selvaggio, ha menzionato i concerti della collega Emma Marrone.

A detta del rapper alcuni concerti della cantante sarebbero da seguire “stando seduti” cosa che a lui non era mai capitato di vedere: “Io mi ricordo una volta, non pensavo esistessero i concerti da seduto. Sono andato ad un concerto di Emma Marrone, un sacco di anni fa. Vado ed ero convinto di vedere un concerto di quelli che ero abituato a vedere”, ha dichiarato Fedez, e ancora: “Boh… Ed erano tutti seduti, non capisco perché.

Forse era un pubblico comodo… erano più robe pop… però balli comunque, non lo so”, ha affermato.

Fedez: la bufera

Quanto affermato dal rapper ha fatto storcere il naso ai moltissimi fan di Emma Marrone, che lo hanno preso di mira sui social. A seguire il marito di Chiara Ferragni è stato dunque costretto a chiedere l’intervento della stessa cantante, che si dà il caso sia una sua cara amica: “Ma scusate non ho insultato nessuno, sono stato ad un concerto della mia amica Emma con i posti a sedere al foro Italico parecchi anni fa.

Che cosa ho detto di male. Emma, aiutami tu”, ha affermato il rapper.

Fedez: la replica di Emma Marrone

A placare gli animi c’ha pensato la stessa Emma, che è intervenuta nella chat dedicata al podcast di Fedez affermando: “Fede stai sereno! Anche perché il valore di un’artista non si misura dalla gente seduta o in piedi ai concerti. Dai ragazzi, state calmi. Non ha detto niente di male. Un bacio a Fedez”.

Fedez e Emma Marrone sono storici vecchi amici e più volte i due hanno dato prova di essere in buoni rapporti anche al di fuori della sfera pubblica. La cantante aveva anche accettato di esibirsi in una diretta social durante il lockdown del 2020, quando Fedez e Chiara Ferragni avevano organizzato una serie di dirette per intrattenere i fan durante la quarantena dovuta all’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus.