Fedez cambia look dopo il periodo difficile: il significato

Attraverso i social Fedez ha mostrato ai fan il suo inaspettato cambio di look e in tanti si chiedono come mai il rapper abbia deciso di prendere una svolta così radicale.

Fedez: il cambio di look

Fedez ha detto addio al suo ciuffo biondo platino e ha optato per una rasatura quasi a zero dei suoi capelli. Il rapper al momento non ha spiegato il perché del suo nuovo taglio ma sono in tanti a credere che in questo modo Fedez abbia voluto dare un “taglio” col passato dopo i recenti sviluppi che hanno interessato la sua vita privata e quella della sua famiglia.

Il rapper ha infatti confessato che, dopo la sua partecipazione a Sanremo, avrebbe iniziato a sviluppare dei gravi effetti collaterali dovuti a uno psicofarmaco.

Il rapper, che ora ha sospeso il medicinale, sembra stare meglio e ha assicurato che sua moglie Chiara Ferragni gli sarebbe rimasta accanto durante questo difficile periodo. “Sono davvero fortunato”, ha dichiarato il rapper, mentre sua moglie nelle ultime ore ha svelato di essersi sentita sotto pressione come moglie e come madre: “Ho dovuto esserci per la mia famiglia, provare ad essere forte per tutti”, ha dichiarato in uno sfogo via social dopo quanto vissuto nell’ultimo mese.