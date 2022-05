Fedez e Chiara a sorpresa al concerto di Tananai: il rapper sale sul palco e manda in delirio i fan.

Fedez e Chiara Ferragni, senza spoilerare nulla sui social, sono andati al concerto di Tananai a Milano. I Ferragnez, scatenati come non mai, si sono divertiti tantissimo, annunciando la loro presenza solo durante dell’esibizione.

Fedez e Chiara al concerto di Tananai

Come rinunciare ad un concerto? Specialmente adesso che anche il mondo della musica ha ripreso la sua normale attività, Fedez e Chiara Ferragni non si sono tirati indietro davanti ad una serata in compagnia di un artista che apprezzano molto. Stiamo parlando di Tananai, venuto alla ribalta nel corso dell’ultimo Festival di Sanremo. I Ferragnez, senza spoilerare nulla sui social, sono andati al concerto milanese del cantante. Prima di uscire di casa, però, hanno salutato i piccoli Leone e Vittoria.

“Ehi bambini, il papà va a cantare, vado a fare quello giovane che piace ai giovani. Secondo voi piaccio ai giovani?“, chiede Federico Lucia ai pargoli. Questi ultimi, ovviamente, lo hanno ignorato.

I Ferragnez scatenati come non mai

Arrivati al concerto di Tananai, Fedez ha preso in mano il cellulare per documentare la serata. Le immagini, però, sono state condivise solo dopo che Federico Lucia è salito sul palco per esibirsi con l’amico.

“Sono riuscito a non spoilerare che ero al concerto di Tananai“, ha scritto il rapper dopo l’evento. Chiara, dal canto suo, ha postato il video dei fan in delirio e ha esclamato: “Love you“.

Fedez e Tananai sul palco insieme

Fedez ha condiviso anche qualche immagine con Tananai. “Grazie patato“, ha scritto per ringraziare il collega dell’invito. I Ferragnez si sono scatenati come non mai, inquadrando anche “la curva del Napoli“.

Così Federico ha ribattezzato i fan dell’artista in delirio per le sue canzoni. In compagnia della coppia più amata dei social anche Veronica Ferraro e il suo fidanzato. “Così felice di vederti innamorata“, ha scritto la Ferragni inquadrando l’amica che bacia il suo principe azzurro.