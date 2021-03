Il protagonista degli ultimi video pubblicati da Fedez e Chiara Ferragni è ancora una volta Leone.

Fedez e Chiara Ferragni hanno dato alla luce la loro Vittoria, ma il primogenito Leone continua a rubare la scena sul web. La nota influencer, infatti, a poche ore dalla nascita della bimba ha pubblicato un divertente video con protagonista il figlioletto. Le immagini risalgono proprio a quando i Ferragnez hanno lasciato la loro casa per recarsi in ospedale per il parto.

Il video di Leone

Il divertente siparietto mostra il saluto tra Leone e i genitori. “Adesso io e la mamma andiamo e torniamo con la sorellina, daje“, dice Fedez al figlioletto. E Chiara Ferragni aggiunge: “Ti amo, daje“. La nota influencer è visibilmente commossa, ma a ridonarle il sorriso è il piccolo di casa. Quest’ultimo, infatti, replica il tipico slang romano: “Daje!”. Un suono strano per il baby milanese.

Il primo incontro tra Leone e Vittoria

Chiara Ferragni e Fedez hanno mostrato ai loro fans anche il primo incontro tra Leone e Vittoria.

I due bambini, in questi giorni, si stanno scoprendo. Inevitabile un pizzico di gelosia da parte del primogenito, che però dimostra di essere sempre dolcissimo. Il papà lo invita a dare un bacio sulla guancia alla sorellina. Lui ribatte a tono: “Gliel’ho già dato sulle manine, fallo tu!”. Momenti di immensa tenerezza.