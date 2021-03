Fedez ha reso partecipi i suoi follower nella decisione per il push-present richiesto dalla moglie Chiara Ferragni. Una tradizione americana.

Chiara Ferragni e Fedez sono tornati finalmente a casa dopo la nascita della piccola Vittoria. Il piccolo Leone ha incontrato la sua sorellina, ma inizia già ad essere un po’ geloso. Lo ha testimoniato il suo papà sul profilo Instagram, con alcuni video divertenti che lo ritraggono seduto sul water.

Fedez e il push-present

Fedez ha condiviso dei video divertenti su Instagram, che lo ritraggono seduto sul water mentre chiacchiera con il figlio Leone. “Hai deciso di osservarmi mentre sono sul water? Mi tieni compagnia?” ha chiesto Fedez al figlio.

“Si” ha risposto il piccolo Leo. “La sorellina vuole la mia pappa…me la vuole rubare” ha dichiarato Leone. “È iniziata la trattativa Lello-Vitto. Tutto questo mentre sono seduto sul water, luogo che diventa ufficialmente sede delle questioni diplomatiche in casa Ferragnez” ha scritto in modo molto ironico Fedez. Un momento davvero divertente, in cui Leone esprime la sua gelosia nei confronti della nuova arrivata, che sta rubando un po’ di attenzione di mamma e papà.

“Mia moglie gradirebbe avere una cosa che in America viene chiamato ‘push present’, quindi il regalo per la spinta, che si fa alle donne quando partoriscono, una tradizione che in Italia non abbiamo. La domanda è: dovremmo appropriarci di questa tradizione? Tipo Halloween…con Mario Giordano che spacca con la mazza da baseball le zucche? E in caso…un gioiello o un disegnino? Lascio decidere alla Piattaforma Rousseau” ha dichiarato Fedez. “Deve farlo anche lui. Ragazzi andate a votare per il gioiello, il disegnino anche meno… è una tradizione italiana e si regala un gioiello, soprattutto a Napoli” ha risposto l’influencer. “Hai ragione…ma noi siamo a Milano, qui si regala una cotoletta alla milanese” ha risposto Fedez. Riuscirà Chiara Ferragni ad ottenere il suo push-present?