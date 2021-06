Fedez commette una piccola gaffe romantica con Chiara Ferragni: i commenti dei fan

Una piccola gaffe romantica di Fedez nei confronti della moglie Chiara Ferragni ha scatenato i commenti dei fan: ecco cos'è successo

I Ferragnez stanno trascorrendo una romantica vacanza in Liguria, nella splendida cornice di Portofino. Le loro giornate trascorrono tra gite in barca e visite nei luoghi più suggestivi, ma il vero momento si è avuto con una cena organizzata sulla suggestiva terrazza dell’albergo dove Chiara e Fedez alloggiano.

Abbellita con petali colorati e moltissime candele e lanterne, il rapper lombardo ha così voluto dedicare una cena romantica alla sua dolce metà, commettendo tuttavia una gaffe clamorosa. Rigorosamente documentato il tutto a mezzo social, ecco cosa ha fatto sorridere tutti i fan della popolarissima coppia.

Fedez e la gaffe con Chiara

Al momento della cena romantica con la fashion blogger, Fedez ha dunque tentato di spostare la sedia per far accomodare meglio la moglie. Tuttavia ha urtato un paio di lanterne facendole cadere a terra, mentre Chiara lo rimproverava duramente della sua sbadataggine.

Ad ogni modo, gaffe di Fedez a parte, Chiara Ferragni pare aver apprezzato la cena. Su Instagram ha difatti condiviso diversi scatti dove compare anche il commento di un fan che, riferendosi alla serata col marito, ha scritto: “The most beautiful dinner”. In molti hanno dunque sorriso al goffo gesto romantico dell’ex giudice di X Factor, non mancando di sottolinearlo sui social.