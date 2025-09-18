Fedez: Concerti, Controversie e Novità - Cosa Stà Accadendo?

I concerti di Fedez al Forum di Assago hanno suscitato accesi dibattiti, in particolare riguardo alla seconda data, che non ha ancora registrato il tutto esaurito. Tre mesi fa, il rapper aveva dichiarato in televisione che i biglietti erano “quasi esauriti”, ma la realtà sembra raccontare una storia diversa.

Selvaggia Lucarelli, nota giornalista e commentatrice, ha tentato di acquistare un ticket per la seconda data e ha notato che la piantina del Forum era stata rimossa da TicketOne.

Questo ha suscitato in lei sospetti, facendo pensare a un tentativo di nascondere la reale disponibilità dei posti. Non potendo visualizzare la mappa, non è chiaro quanti siano i biglietti ancora invenduti, se siano dieci, cento o addirittura mille.

La risposta ufficiale di Fedez

Per fare chiarezza sulla situazione, FanPage ha contattato l’ufficio stampa di Fedez. La spiegazione fornita è stata piuttosto singolare: secondo l’ufficio, la rimozione della mappa era temporanea e dovuta a modifiche all’impianto scenico. “Le mappe vengono spesso rimosse in grandi produzioni per riorganizzare i posti. Ci sono state modifiche al setup tecnologico e scenico, e non siamo né i primi né gli ultimi a farlo. Le piantine saranno ripristinate online a breve”, hanno dichiarato.

Le osservazioni di Selvaggia Lucarelli

Fino a questo momento, Selvaggia Lucarelli non ha rilasciato ulteriori commenti sulla questione. Ha però affrontato un’altra controversia legata a FanSale, una piattaforma simile a TicketOne, che avrebbe ostacolato i fan nel rivendere i biglietti acquistati. A questo, TicketOne ha risposto con una nota ufficiale, confermando che solo la prima data è sold out, mentre per la seconda ci sono ancora posti disponibili. Riuscirà Fedez a esaurire i biglietti per la seconda data? Il tempo lo dirà.

Polemiche e dichiarazioni di Fedez

Il rapper non è nuovo a polemiche di vario genere. Recentemente, dopo aver pubblicato un testo in cui menzionava Jannik Sinner e Adolf Hitler, Fedez è stato ospite del programma radiofonico “La Zanzara” condotto da Cruciani e Parenzo. Durante l’intervista, ha affrontato le critiche ricevute, rispondendo a domande scomode e cercando di chiarire il suo punto di vista.

Critiche e difese

Fedez ha spiegato che il suo riferimento a Sinner era puramente ironico e non intendeva in alcun modo paragonare il giovane tennista a figure storiche controverse. “Sanno cos’è l’ironia? Non avevo alcuna intenzione di offendere Jannik”, ha dichiarato. Tuttavia, il suo intervento ha riacceso il dibattito sull’uso di riferimenti provocatori nel mondo della musica.

Inoltre, il rapper ha affrontato anche la questione di alcuni video privati che sono stati hackerati e diffusi online, un episodio che ha suscitato un forte clamore mediatico e preoccupazioni per la privacy.

La situazione di Fedez è stata seguita con attenzione anche da altri artisti e figure pubbliche. Critiche sono arrivate anche dai social media, come nel caso di DJ Ringo, il quale ha commentato in modo provocatorio le affermazioni di Fedez riguardo a Sinner. “E tu che fai musica di mer*a con accento da maranza?”, ha twittato, sottolineando la sua disapprovazione.

In un contesto in cui la musica e la cultura pop sono sempre più influenzate da dinamiche sociali e politiche, le parole di Fedez continuano a generare dibattito. La sua capacità di provocare reazioni forti è un tratto distintivo della sua carriera, ma ora si trova a dover affrontare le conseguenze delle sue affermazioni e le aspettative dei fan.