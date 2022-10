Fedez contro Don Rava: “Questo è bullismo”

Fedez e Don Alberto Ravagnani hanno avuto un botta e risposta infuocato via social. Tutto quello che c'è da sapere sulla vicenda.

A quanto pare non corre buon sangue tra Fedez e il sacerdote Don Alberto Ravagnani e, nelle ultime ore, i due hanno avuto un botta e risposta infuocato a mezzo social.

Fedez contro Don Alberto: la replica

Don Alberto Ravagnani, noto sui social come Don Rava, ha replicato ad alcuni insulti a lui rivolti da Fedez e dallo Youtuber Il Masseo all’interno del podcast Muschio Selvaggio (condotto dal marito di Chiara Ferragni e da Luis Sal).

In passato lo stesso Don Alberto è stato ospite del podcast insieme a Il Masseo, e a tal proposito Fedez ha detto: “Con te e con quel pezzo di m***a di Ravagnani”, e ancora: “Bippa tutto ma lascialo”. A seguire il sacerdote ha replicato via social affermando:

“Immaginate come vi sentireste se entraste in un bar e una vostra vecchia conoscenza vi rovesciasse addosso il caffè senza motivo, per poi mettersi anche a ridere.

Ecco, io mi sono sentito così (…) Quello che mi ha fatto più male è stato vedere gli occhi delusi e tristi dei miei ragazzi. Ci sono rimasti male, ma tanto male. Vorrei provare almeno a cavar fuori qualcosa di buono da questa storia, soprattutto pensando ai miei ragazzi, anzi, a tutti i ragazzi in realtà. Magari qualcuno di voi si troverà o si è già trovato vittima di bullismo. Cose che capitano ma non dovrebbero capitare mai più”.

In tanti si chiedono se Fedez replicherà alle parole del sacerdote con cui già si era scontrato a mezzo social in passato.