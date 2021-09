Fedez contro Salvini: “Chiamava Cucchi ‘drogato’, invece Morisi…”

Fedez si è scagliato contro Matteo Salvini dopo lo scandalo che ha travolto il suo collaborato, Luca Morisi.

Ancora una volta Fedez ha utilizzato i suoi canali social per scagliarsi contro Matteo Salvini a seguito dello scandalo che nelle ultime ore ha travolto Luca Morisi, guru della comunicazione dello stesso ex ministro dell’interno attualmente indagato per droga.

“Questa è la storia di un eroe contemporaneo: un uomo che ha sacrificato la sua vita a contrastare la piaga sociale delle droghe.

Un uomo che andava in giro a citofonare a casa della gente chiedendo se spacciasse o che commentava la sentenza sulla morte di Stefano Cucchi dicendo che la droga fa male. Oggi scopre di avere anch’esso al suo fianco un drogato. Ma che magicamente non diventa un drogato, ma un amico da aiutare a rialzarsi”, ha dichiarato Fedez sarcastico attraverso i social e ancora: “Amici circensi, se vi avanza un naso rosso con l’elastichino da prestare a Salvini, scrivetemi in privato”, ha affermato il rapper.

Fedez: lo scandalo Luca Morisi

Nelle ultime ore lo stesso Luca Morisi ha rotto il silenzio con un messaggio di scuse indirizzato a Matteo Salvini e alla Lega: “Chiedo scusa a Salvini e alla Lega, è un momento molto doloroso della mia vita, rivela fragilità esistenziali irrisolte a cui ho la necessità di dedicare tutto il tempo possibile nel prossimo futuro”, ha scritto. Al momento la procura di Verona ha aperto fascicolo a seguito della segnalazione di 3 ragazzi, fermati a ferragosto dalle forze dell’ordine e trovati in possesso di una droga liquida.

La sostanza sarebbe stata ceduta loro proprio da Luca Morisi, attualmente indagato per cessione di sostanze stupefacenti.

Fedez: i botta e risposta con Salvini

Non è la prima volta che Fedez si scaglia contro Matteo Salvini via social. Nei mesi scorsi il rapper marito di Chiara Ferragni era più volte intervenuto contro l’ex ministro dell’interno in merito all’emergenza sanitaria da Coronavirus e Salvini aveva persino invitato lui e sua moglie ad un confronto faccia a faccia (incontro che il rapper e sua moglie avevano prontamente replicato).

Anche stavolta Matteo Salvini replicherà contro il rapper?