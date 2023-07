Fedez denuncia un parcheggiatore abusivo a Milano: cos'è successo

Fedez avrebbe fatto multare un uomo di 60 anni nella zona della stazione di Milano Centrale. L’uomo, senza fissa dimora, stava svolgendo l’attività di parcheggiatore in maniera illecita.

Fedez: il parcheggiatore abusivo

Fedez si trovava in auto con la sua assistente quando avrebbe segnato ad alcune forze dell’ordine la presenza di un parcheggiatore abusivo. Gli agenti avrebbero parlato con l’uomo che aveva con sé un marsupio al cui interno sarebbero state trovate banconote di piccola taglia e dei biglietti con scritte le targhe delle auto appena parcheggiate. Alla richiesta di spiegazioni l’uomo, senza fissa dimora, non avrebbe saputo rispondere. Sembra che la persona in questione fosse recidiva e che per questo la polizia lo abbia multato per esercizio abusivo della professione.

Fedez, che da un paio di settimane è assente dai social, non ha proferito parola in merito all’argomento e in tanti si chiedono se prima o poi lo farà.

Al momento non è dato sapere perché il rapper non sia partito con sua moglie (che si trova in Grecia per l’addio al nubilato della sorella Francesca) e in tanti, sui social, hanno già ipotizzato che tra i due possa essere in atto una nuova crisi. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?