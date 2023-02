Fedez: "Devo fare delle confessioni, vorrei baciare in bocca un altro uomo"

Fedez ha confessato che, dopo il kiss a J-Ax e Rosa Chemical, sogna di baciare in bocca un altro uomo.

Chi è il personaggio che Federico Lucia vorrebbe “limonare”?

Fedez vuole baciare in bocca un altro uomo

Mentre Chiara Ferragni continua ad essere arrabbiata per il limone a Rosa Chemical al Festival di Sanremo 2023, Fedez lancia un’altra provocazione. Federico Lucia ha confessato che vorrebbe baciare in bocca un altro uomo. Nei suoi sogni erotici, a quanto pare, c’è Stefano Coletta.

Fedez: il sogno proibito con Coletta

Nel corso di una diretta social, Fedez ha esclamato:

“Ragazzi devo fare delle confessioni, vorrei baciare in bocca il presidente della Rai, il direttore di Rai Uno, Coletta. Sì vorrei baciare in bocca Coletta. Vorrei baciarlo ma chiedendogli prima il consenso. Per fare una cosa fatta bene dovrei dirgli ‘posso darti un bacio in bocca?’. Perché siccome si è dissociato da me, io invece vorrei associarmi a lui. Cioè lui si è dissociato dal gesto che ho fatto, io invece vorrei associarmi a lui con un bel limone”.

Coletta, molto probabilmente, non accetterebbe mai il bacio di Fedez.

Perché Fedez lancia una provocazione a Coletta?

Molto probabilmente, Fedez ha confessato che vuole dare un bacio in bocca a Coletta per le sue parole in merito all’esibizione sulla nave Costa. Il presidente di Rai1, infatti, si è dissociato dalla performance: