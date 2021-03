Fedez ha replicato alle polemiche sorte in merito a sua moglie e all'allattamento della sua seconda figlia, Vittoria.

Fedez ha replicato contro un post di un noto settimanale in merito alla decisione di Chiara Ferragni di allattare o meno i suoi figli.

Fedez difende Chiara Ferragni

A pochi giorni dalla nascita della loro seconda figlia, Vittoria Lucia Ferragni, Chiara Ferragni e Fedez si sono già ritrovati a dover rispondere alle polemiche.

La coppia ha condiviso molti momenti relativi alla gravidanza: dalla scoperta dell’attesa alle ecografie, fino al momento della nascita e l’allattamento. Proprio all’allattamento e alle relative polemiche – specie quelle che hanno accompagno la nascita del primo figlio della coppia, Leone – Fedez ha deciso di replicare via social prendendo le difese di sua moglie:

“Una donna dovrebbe essere libera di allattare o meno senza sentirsi colpevole o sbagliata in momento così delicato come la post-gravidanza”, ha tuonato il rapper in merito ai messaggi relativi all’allattamento. Chiara Ferragni ha condiviso a sua volta il suo messaggio ringraziandolo per il sostegno: “Trovate un uomo che sia sempre pronto a difendervi come Fedez fa sempre con me”, ha scritto l’influencer via social. La polemica sui social è sorta perché dopo la nascita di Vittoria l’influencer si è mostrata più volte mentre allattava la bambina, mentre durante la nascita del figlio Leone era finita nell’occhio del ciclone per aver espresso la sua opinione positiva sul latte artificiale e per aver precisato in merito all’allattamento al seno: “Adoro le persone che lo fanno senza problemi.

Io avrei paura di essere fotografata da fan o paparazzi se sono al parco o a un ristorante. Per questo allatto al seno solo in casa. Sono scelte”.