Fedez dopo il tumore: cos’è cambiato nella sua vita alimentare

Fedez, rapper e marito di Chiara Ferragni, a causa della rimozione di una parte dell'intestino deve avere alcune accortezze sul cibo.

Fedez, volto noto tra i fan e non della sua musica, sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza a Ibiza con la sua famiglia al completo e gli amici più intimi. Ne ha perciò approfittato per parlare, sui social, con i suoi follower e far luce sulla sua situazione a seguito dell’intervento che ha subito pochi mesi fa, per un tumore al pancreas.

Tra le varie domande a cui ha risposto, ha dato voce a quelle riguardanti la sua alimentazione dopo l’operazione.

Fedez dopo il tumore: le sue parole

Il marito della nota influencer, Chiara Ferragni, non si è tirato indietro e ha rivelato dettagli intimi della sua vita quotidiana al pubblico che lo segue. Su Instagram ha detto ironizzando: “Siccome mi mancano diversi organi e un pezzo di intestino, ogni volta che vado al bagno è una festa.

Non posso più fare il pazzerello con il cibo”. Dopo, tornando serio, ha aggiunto: “Quello che conta di più è che adesso vada tutto per il meglio. Ora sto bene, a settembre ho delle visite di controllo, ma sto molto bene e spero di stare bene a lungo”.

La polemica sull’escursione

Proprio qualche giorno fa, lo stesso Fedez, insieme alla moglie, era stato al centro di una polemica che lo ha letteralmente travolto.

La coppia, con un gruppo di amici, era stata presa di mira per aver postato sui propri canali social le immagini di una escursione sull’isola Es Vedrà, non molto lontana da Ibiza.

In quella occasione, il gruppo aveva scattato foto e girato alcuni filmati mentre camminavano sull’orlo di un precipizio, una scena che avveniva poche ore dopo la notiza della morte di un 30enne sull’Altopiano di Asiago, a Vicenza.

Il pubblico sembra non aver accolto positivamente il gesto della coppia, ma Fedez si è subito giustificato: “Non eravamo soli, siamo stati accompagnati da una guida esperta”.