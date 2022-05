Fedez: “Dopo il tumore il mio rapporto con i soldi è cambiato”

Fedez ha svelato come sarebbe cambiato il suo rapporto con il denaro dopo l'intervento da lui subito per il tumore al pancreas.

Fedez ha rivelato quanto sia cambiato il suo rapporto con i soldi dopo la sua scoperta di avere un tumore.

Fedez: i soldi e il tumore

Nelle scorse settimane Fedez ha dovuto subire un delicato intervento per via di un tumore neuroendocrino del pancreas.

A seguire il rapper – che finora ha preferito parlare solo sporadicamente della sua malattia – ha confessato all’interno del suo podcast, Muschio Selvaggio, quanto la malattia gli abbia fatto cambiare obiettivi e, soprattutto, quanto abbia modificato il suo rapporto con il denaro.

“Ti faccio un esempio”, ha spiegato. “Prima di avere un tumore avevo un obiettivo in soldi, era di 200 milioni. Ora non me ne frega più niente. Mi sono detto che non ha senso e sai perché?”, ha dichiarato il rapper marito di Chiara Ferragni, e ancora: “Perché metti che arrivi a 200, poi vuoi sempre di più, poi sono 300, poi 400.

Poi arrivi al miliardo e comunque ti rendi conto che quello non è il fine”.

Fedez: la malattia

Dopo l’operazione subita per via della malattia il rapper ha espresso il desiderio di stringersi alla sua famiglia che, ovviamente, non ha mai smesso di stare al suo fianco. Negli ultimi giorni il rapper è partito insieme a sua moglie, Chiara Ferragni, per New York, destinazione Met Gala 2022.

I due hanno dichiarato di non vedere l’ora di rientrare a Milano per stare insieme ai loro due bambini, Leone e Vittoria, rimasti ad attenderli in compagnia dei nonni (Marina Di Guardo, Marco Ferragni, Franco Lucia e Annamaria Berrinzaghi).