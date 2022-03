Fedez e Achille Lauro, gelo alla sfilata di Gucci: cos’è successo

Fedez e Achille Lauro hanno litigato? I due non si sarebbero rivolti la parola durante l'ultima sfilata di Gucci.

Cosa succede tra Fedez e Achille Lauro? Secondo indiscrezioni i due avrebbero preso parte alla stessa sfilata di Gucci, dove a malapena si sarebbe rivolti un cenno di saluto.

Fedez e Achille Lauro: lite in corso?

Fedez e Achille Lauro hanno realizzato insieme il tormentone Mille eppure, secondo indiscrezioni, i due cantanti si sarebbero rivolti a malapena un cenno di saluto quando si sono incontrati per puro caso alla stessa sfilata per Gucci.

La questione al momento non ha trovato conferme e nessuno dei due ha rotto il silenzio in merito alla questione.

Fedez: la lite nel dietro le quinte

Proprio in queste ore il rapper marito di Chiara Ferragni ha confessato che avrebbe avuto una discussione nel dietro le quinte di Domenica in con un collega artista che avrebbe partecipato come lui a Sanremo 2021. Non è dato sapere chi fosse il cantante in questione e, per il momento, Fedez ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione.

“Non farò mai il nome, ma un artista dopo che abbiamo finito il Festival, da Mara Venier, mi ha mandato a quel paese – racconta -. Eravamo nella saletta e ho salutato tutti. Ho salutato anche questa persona. Dopo averlo salutato mi ha letteralmente mandato a quel paese perché ero arrivato sul podio. Mi ha detto che non me lo meritavo. Posso dire che è stata veramente una roba forte”, ha dichiarato il rapper che, già in passato, ha avuto alcuni alterchi e discussioni con altri personaggi del mondo dello spettacolo (tra cui il rapper Salmo).