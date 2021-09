Fedez e Chiara Ferragni beccati mentre litigano: lo screzio sullo yacht fotografato dai paparazzi

I Ferragnenz sono stati paparazzati durante una feroce litigata sullo yacht di Diego Della Valle: lo scatto che sta facendo il giro del web

Fedez e Chiara Ferragni, al pari del principe William e di Kate Middleton in Inghilterra, non smettono mai di far parlare di sé. I popolarissimi genitori di Leo e Vittoria sono di fatto come una vera “coppia reale” italiana, mentre tutto ciò che toccano si trasforma in oro.

Se sui social li vediamo spesso in momenti di gioia e tenerezza, tuttavia anche loro ogni tanto litigano! Lo dimostra una recente foto pubblicata dal settimanale “Chi”, dove si vedono per l’appunto l’imprenditrice digitale e il rapper in un momento di sfogo durante un weekend sullo yacht di Diego Della Valle.

Chiara Ferragni litiga con Fedez: la foto

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha dunque pubblicato le foto “rubate” dei paparazzi che hanno beccato Chiara e Fedez durante un litigio a tutti gli effetti.

Il motivo della discussione resta per ora un mistero, tuttavia può darsi che presto potrebbero essere i diretti interessati a spiegare cosa sia successo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

“L’amore non è bello se non è litigarello”, riporta nel suo post il magazine del giornalista nonché conduttore del Grande Fratello Vip.

Se sui social la felicità pare dunque sempre a portata di mano, nella realtà anche per i Ferragnez non sembra essere immancabilmente così. Le crisi, quali momenti naturali della coppia, sono del resto un momento di crescita. L’importante è superarle con una maggiore consapevolezza di sé, per costruire un legame ancora più forte di prima.